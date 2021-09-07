Благовещенск, 7 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Жителей Приамурья продолжают прививать от COVID-19. Отстают от плана вакцинации территории, подтопленные паводковыми водами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Читайте также: В Приамурье COVID-19 стали чаще болеть дети

В регионе от коронавируса привиты 258 011 человек, план выполнен на 71,1%. Параллельно идёт иммунизация жителей региона от гриппа, эту вакцину поставили более 21 тыс. человек. С начала прививочной кампании Амурская область получила 331 820 доз вакцины от COVID-19 и ожидает поставку ещё 29 180 комплектов для прививок.

«Из-за ЧС и других объективных причин отдельные территории отстают от плана вакцинации. Но задачу эту никто не снимал. На сегодняшний день вакцины в регионе достаточно. Пока коллективный иммунитет не сформируется, коронавирус так и будет удерживать свои позиции. Нам нужно бросить все силы на иммунизацию населения, чтобы защитить здоровье амурчан от более чем реальной угрозы», — напомнил глава Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за прошедшую неделю коронавирусом заразились 885 человек (неделей ранее — 939). Заболеваемость в регионе снижается уже третью неделю подряд, но чаще стали болеть дети.