Казань, 7 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 7 сентября зарегистрировали 25 811 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 47 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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Всего выздоровели 22 559 ковид-пациентов, скончались 698 носителей вируса. За минувший день выписался по выздоровлении 81 человек, количество летальных исходов увеличилось на шесть.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 составляет по состоянию на 7 сентября 7 047 880.

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