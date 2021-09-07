Уфа, 7 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Ходатайства о передаче из органов внутренних дел материалов уголовных дел по фактам дорожно-транспортных происшествий в Мишкинском и Иглинском районах Башкирии, в которых пострадали несовершеннолетние, направлены следственным управлением СК РФ по региону в прокуратуру Иглинского района республики. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Сообщается, что вечером 3 сентября в Иглинском районе автомобиль «Subaru Outback», за рулем которого находился 46-летний мужчина, ехал по автотрассе «Красная Горка-Иглино-Уфа». В материалах уголовного дела указано, что автотранспортное средство выехало на полосу для встречного движения, где столкнулось с автомобилем «Kia Sportage». В результате этого дорожно-транспортного происшествия 17-летняя пассажир автомобиля марки «Subaru Outback» получила не совместимые с жизнью травмы. Другие участники ДТП были срочно доставлены в медучреждение, среди них был и восьмилетний ребенок.

Также сообщается, что ночью 3 сентября в Мишкинском районе автомобиль «ВАЗ-211 440», под управлением 20-летнего мужчины, двигался по автотрассе Большие Шады-Ленинское. В материалах дела указано, что в какой-то момент автомобиль наехал на 18-летнего и 16-летнего пешеходов, которые шли по краю дороги в попутном направлении. В этом ДТП получил не совместимые с жизнью травмы 18-летний пешеход, а несовершеннолетний был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

«По данным фактам следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан направлены ходатайства в прокуратуру Иглинского района и аппарат прокуратуры Республики Башкортостан о передаче уголовных дел по указанным фактам ДТП из органов внутренних дел в следственное управление для дальнейшего расследования и принятия процессуального решения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.