Мюнхен, Германия, 7 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Компания Volkswagen представила концепт электрического минивэна ID. Buzz AD на автомобильной выставке IAA в Мюнхене (Германия). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Volkswagen Volkswagen ID. Buzz AD

В разработке модели принимали участие специалисты американской компании Argo AI, которая является разработчиком систем автоматического управления. Так, модель получила специальный модуль с комплексом сенсоров, радаров, видеокамер, микрофонов и лидаров, которые установлены на крыше автомобиля.

Данные модуль обеспечивает постоянный круговой обзор. Система, которой оснащен ID. Buzz AD, позволяет предугадывать различные сценарии поведения пешеходов, велосипедистов, а также водителей других транспортных средств. Она может самостоятельно тормозить автомобиль в случае угрозы.

Моторная линейка новинки состоит из различных агрегатов производительностью от 200 до 300 л. с. Заряда аккумулятора модели хватает, чтобы проехать до 600 км.

Ранее на российском авторынке был представлен новый Volkswagen Caddy PanAmericana. Новинка получила: ассистент движения в полосе, автопарковщик, ассистент смены полосы движения и система помощи при выезде задним ходом с парковки.

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