Архангельск, 7 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 245 человек, 198 человек выздоровели. об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус

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Среди новых заболевших — 108 архангелогородцев, 33 северодвинца, 26 жителей Новодвинска. Случаи заболевания также выявлены в Приморском, Няндомском, Каргопольском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 17 425 новых носителей коронавируса.