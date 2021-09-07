Ярославль, 7 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. 6 сентября Кировский районный суд Ярославля частично удовлетворил иск депутата Ярославской областной думы и кандидата в депутаты Госдумы России Ларисы Ушаковой к партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Кировский суд в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ушакова требовала признать ложью обвинения в свой адрес, распространённые на сайте партии.

«Признаны не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Л. Ушаковой сведения, распространенные 9 июня 2021 года в сети «Интернет» на сайте регионального отделения социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Ярославской области в материале «Чтобы было легче мухлевать: зачем единороссы выдавливают главу Борисоглебского района?», о том, что на предвыборную кампанию Ушаковой Л. привлекаются огромные административные ресурсы и ежедневно тратится 2,5 млн бюджетных рублей», — сообщили в Ярославском областном суде.

Суд обязал региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в течение 10 дней со дня вступления в силу решения суда опровергнуть не соответствующие действительности сведения. Опровержение должно быть опубликовано на партийном сайте.

Лариса Ушакова требовала от эсеров компенсацию морального вреда в размере 1 рубля. Это требование суд также удовлетворил. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.