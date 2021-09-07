Омск, 7 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Семь пациентов с коронавирусом скончались в Омской области за прошедшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в региональном министерстве здравоохранения.

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За весь период пандемии, по данным минздрава, жертвами коронавирусной инфекции стали 2042 жителя Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлено 75 952 носителя коронавируса, выздоровели 55 530 человек.