Афины , 7 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Лидер главной оппозиционной греческой партии СИРИЗА Алексис Ципрас приветствовал политические инициативы президента США Джо Байдена по борьбе с неравенством. Об этом он заявил во время своей встречи с сенаторами США Крисом Мерфи и Джоном Оссоффом в Афинах 6 сентября, передает AMNA.

Pixabay.com Флаг Греции

Ципрас также позитивно отметил цель президента США Байдена поддержать национальную экономику своей страны и ее работников.

Он упомянул о переговорах по пересмотру соглашения об обороне между Грецией и США и подчеркнул, что укрепление стратегического диалога между Грецией и США, установленного в 2018 году, особенно важно, но оно должно осуществляться на взаимовыгодной основе, чтобы получить широкую поддержку греческого народа.