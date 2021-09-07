Афины , 7 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Греческое министерство окружающей среды и энергетики рассматривает ряд мер по компенсации последствий роста цен на электроэнергию для уязвимых потребителей. Окончательные решения будут приняты в течение недели и объявлены премьер-министром страны Кирьякосом Мицотакисом на Международной ярмарке в Салониках, передает AMNA 7 сентября.

99px.ru Электричество

Среди рассматриваемых мер — расширение критериев для внедрения тарифа на социальное жилье, который обеспечивает более низкие цены на электроэнергию для финансово незащищенных потребителей.

По данным Независимого оператора передачи электроэнергии, оптовая цена на электроэнергию в июле выросла до 113,4 евро за мегаватт-час по сравнению с 62−64 евро в начале года, в то время как в прошлом году из-за пандемии она упала ниже 40 евро.