Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге выявили 626 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 64 случая меньше, чем в предыдущий день. Об этом сообщили 7 сентября в федеральном оперштабе. Суточное число новых заражений снижается в регионе уже третий день подряд, снизившись за это время на 58%.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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За последние сутки в Петербурге немного сократилась и смертность от COVID-19: медики констатировали 37 летальных исходов, что на три случая меньше, чем сутками ранее.

С учетом новых данных за время пандемии в Северной столице зафиксировано 584 589 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 559 606 человек, в том числе 859 выписаны за минувшие сутки, скончались 20 840 человек.