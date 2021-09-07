Таллин, , 11:53 — REGNUM Всего в Эстонию прибыли 14 афганских граждан, эвакуированных из Кабула при содействии союзников по НАТО. Об этом сообщил портал ERR.

Афганистан U.S. Navy

Две недели назад в Таллин прибыли три семьи лиц, сотрудничавших с НАТО и структурами Евросоюза во время оккупации Афганистана, — в целом 13 человек. В понедельник, 6 сентября, прибыл еще один эвакуированный афганец.

Сообщается, что процедуру предоставления международной защиты относительно всех прибывших афганских граждан проведет Департамент полиции и погранохраны Эстонии, после чего представит принятое решение правительству на утверждение.

По решению правительства Эстония предлагает защиту десяти сотрудничавшим с ЕС и НАТО лицам. Защиту также могут получить еще до 20 человек, это люди, сотрудничавшие с эстонскими организациями, а также члены их семей.

Всего Эстония примет из Афганистана до 30 человек.