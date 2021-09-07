Киев, 7 сентября 2021, 11:57 — REGNUM Отставки в правительстве Украины возможны в трех министерствах, заявила в эфире украинского телевидения заместитель председателя парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
Кравчук анонсировала «точечные изменения», но при этом отметила, что «конкретные фамилии рано называть». Она добавила, что кадровые изменения в правительстве не будут рассматривать на этой неделе.
В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что вскоре состоится заседание фракции, посвященное кадровым изменениям в правительстве. По его словам, в «Слуге народа» прошёл внутренний опрос депутатов по рейтингу министров, в результате которых некоторые чиновники могут покинуть кабмин. Конкретных фамилий Арахамия не называл.
ИА REGNUM напоминает, что накануне спикер Верховной рады УкраиныДмитрий Разумков заявил, что он не исключает возможности отставок в правительстве страны уже «в скором времени». Спикер подчеркнул, что к некоторым министрам «есть вопросы», уточнив, не будет называть конкретные фамилии.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что в ближайшее время в правительстве страны грядут очередные отставки.