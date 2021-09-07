Киев, 7 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Киев запретил въезд на Украину автомобилей с приднестровскими номерами в знак «уважения» Молдавии. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников на телеканала ICTV.

Карта Приднестровья

«Это наше уважение к суверенитету и территориальной целостности Молдовы», — сказал Резников.

Он добавил, что планируется усилить сотрудничество Украины с Молдавией и Грузией. Страны объединяет то, что они многие годы стремятся войти в Евросоюз и НАТО.

Напомним, в 2018 году в Вене Кишинев и Тирасполь договорились о «нейтральных» автомобильных номерах, которые должны были позволить жителям Приднестровья выезжать за границу. 1 сентября 2021 года на Украине перестали пропускать транспорт с приднестровскими номерами, хотя была договорённость с Кишинёвом продлить прежний режим до 10 января 2022 года.