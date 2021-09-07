Канберра, 7 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Желание жителей Сиднея пройти вакцинацию от COVID-19 настолько велико, что уровень вакцинации может превысить 90%. Об этом 7 сентября сообщил новостной портал Nine News со ссылкой на данные министерства здравоохранения самого густонаселенного штата Австралии Новый Южный Уэльс.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Отметим, что необходимой целевой отметкой, согласно общенациональному плану, 80% населения Австралии должны пройти вакцинацию от COVID-19. В Сиднее же надеются, что эту цифру можно легко довести до 90%.

«Я действительно думаю, что мы можем это сделать. Может быть, я слишком оптимистична, но я действительно думаю, что мы можем это сделать», — заявила на пресс-конференции главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант.

«У нас есть доступ к прекрасным и действенным вакцинам. Нужно ли наращивать темпы? Конечно, да. Будут ли новые штаммы? Конечно, будут», — добавила Чант.