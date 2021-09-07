Пенза, 7 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 228 новых случаев инфицирования коронавирусом. Накануне заболели 226 человек.

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По данным общероссийского оперативного штаба на 7 сентября, всего по области подтверждено 65 136 заражений. Выздоровели 54 152 ковид-пациента, в том числе за сутки — 254 человека. Скончались от COVID-19 всего 2269 жителей, из них за последние 24 часа — 17 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенскую область для продолжения прививочной кампании от COVID-19 поступила новая партия вакцины «Спутник V» в количестве 41,4 тыс. доз.

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