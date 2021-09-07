Донецк, , 11:52 — REGNUM Создание единого экономического пространства ДНР и ЛНР — правильный и долгожданный шаг. Об этом 7 сентября заявила ИА REGNUM заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова.

«Результаты межгосударственной встречи лидеров Донецкой и Луганской Народных Республик свидетельствуют о том, что Донбасс един в своём выборе», — подчеркнула Мартьянова.

Она отметила, что, начиная с 2014 года, жители двух до сих пор непризнанных республик «плечом к плечу защищают свои ценности и интересы против губительной политики Украины».

Создание единого экономического пространства, синхронизация законодательства в сфере таможенного и налогового регулирования — «это очень правильные и долгожданные шаги, поскольку мы находимся в одинаковых политических и экономических условиях», — пояснила Мартьянова.

Если говорить о конкретных шагах, заложенных в Программе социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик на 2022−2024 годы, то можно констатировать факт, что Донбасс движется по пути развития, ориентируясь на Российскую Федерацию. Говорить об упразднении таможенных барьеров между республиками пока рано, ведётся обсуждение этого вопроса, но, по мнению Мартьяновой, они будут упразднены.

«Донбасс не стоит на месте, мы уверенно интегрируемся с Российской Федерацией» — сказала Мартьянова.

Эффект от данного решения обещает быть существенным не только в стабильном экономическом росте, но и в социальной сфере, считает донецкий политик.