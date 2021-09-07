Иваново, 7 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Уголовное дело о хищении денег дольщиков передано в суд в Ивановской области. Обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере проходит директор ряда строительных фирм, еще двое учредителей объявлены в международный розыск. Об этом сообщили 7 сентября в пресс-службе Следственного комитета России.

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Согласно материалам уголовного дела, в 2015—2017 годах директор строительных фирм похитил 220 млн рублей, которые были оплачены участниками долевого строительства многоквартирных жилых домов по договорам. Деньги были выведены по различным фиктивным основаниям из кассы и со счетов фирм-застройщиков.

«Своими совместными преступными действиями по хищению привлеченных средств дольщиков, следствием которых явилось незавершение строительства многоквартирных жилых домов, участникам долевого строительства был причинен имущественный ущерб на общую сумму 746 миллионов рублей», — сообщили в СКР.

В рамках расследования было проведено девять строительно-технических экспертиз, восемь бухгалтерских экспертиз относительно финансово-хозяйственной деятельности фирм-застройщиков, четыре компьютерные экспертизы, баллистическая экспертиза, наложены аресты на объекты незавершенного строительства, банковские счета фирм-застройщиков. Всего арестовано имущества и денежных средств на счетах на более чем 300 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с обманутыми дольщиками в Ивановской области обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором региона. Путин обратил внимание, что в регионе остаётся 28 проблемных домов.