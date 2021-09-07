Архангельск, 7 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Северодвинске благодаря вмешательству прокуратуры погашен долг по зарплате в два миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

Крупный долг на предприятии «ПКФ «Энергия» возник из-за проблем с оплатой работ по контракту. Из-за дебиторской задолженности деньги не получил 21 сотрудник организации.

«В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города руководителю общества внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено, заработная плата работникам выплачена в полном объеме», — сообщили в прокуратуре.

Гендиректора организации оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, общая задолженность по заработной плате в России составляет 1 млрд 538 млн руб.