Анкара, , 11:50 — REGNUM Сотрудничество с Катаром и США в вопросах управления международным аэропортом Кабула осуществляет Турция. Об этом 7 сентября рассказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

Мевлют Чавушоглу Mfa.gov.tr

«Мы работаем с Катаром и Соединенными Штатами по вопросам управления аэропортом Кабула. В настоящее время самолеты могут взлетать и совершать посадку в аэропорту. Некоторые авиалинии уже возобновили рейсы», — сказал он.

При этом глава МИД Турции добавил, что радикальное движение «Талибан» (организация, детальность которой запрещена в РФ) может обеспечивать безопасность за пределами кабульской воздушной гавани, однако на ее территории, по его мнению, безопасность должны обеспечивать «охранная компания или одно-два государства, которым доверяет международное сообщество».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Соединенные Штаты должны принять факт того, что Турция приобрела у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.