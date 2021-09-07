Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 187 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, что на два человека меньше, чем днем ранее. Об этом 7 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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Больше всего новых случаев заражения за последние сутки выявлено в городах Кириши (17), Сертолово (16), Всеволожск (11) и Тихвин (10).

Общее количество заразившихся за время пандемии в Ленобласти составляет 64 433 человека. За последние сутки выписали по выздоровлению в Ленобласти 84 человека, а общее число выздоровевших от ковида в регионе составляет на сегодня 50 453 человека.

За время пандемии от COVID-19 в Ленинградской области скончался 2 421 человек, в том числе один пациент умер за минувшие сутки. Это на один случай меньше, чем сутками ранее.