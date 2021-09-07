Канберра, 7 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Трое мужчин, планировавших совершить теракт в центральном деловом районе Мельбурна (столица штата Виктория, Австралии), приговорены к десяти годам лишения свободы. Об этом 7 сентября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

Ханифи Халис, Самед Эриклиоглу и Эртунч Эриклиоглу были приговорены в окружном суде Мельбурна к лишению свободы на срок до десяти лет, каждый из которых признал себя виновным в сговоре с целью подготовки к теракту. Два брата и их друг, которые познакомились через мультикультурный молодежный центр, были арестованы в своих домовладениях в северо-западном пригороде Мельбурна в ноябре 2018 года, прежде чем смогли совершить задуманное.

Отмечается, что незадолго до планируемой даты теракта злоумышленники купили автоматическую винтовку. Спустя четыре дня после приобретения оружия они были арестованы полицейскими.

Трое осужденных также обсуждали поездку за границу для борьбы в интересах «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).