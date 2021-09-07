Якутск, 7 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Якутия пока не полностью готова к началу отопительного сезона. Начать подачу тепла пока не могут 4% объектов теплоснабжения и 3% котельных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики республики.

Achgrad.ru Отопительный сезон

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Полностью завершили работы к отопительному сезону 1130 котельных (97%). Уже можно запускать 4114 км (95%) тепловых сетей, 1 501 км (98%) — водопроводных сетей, 705 км (92%) — канализационных и 29 544 км — электрических (100%). Пока завершают работы по подготовке 146 (2%) дизельных электростанций. Начать отопительный сезон могут 96% объектов в Якутии.

Министр ЖКХ и энергетики Якутии напомнил, что подготовку к отопительному сезону в Якутии затрудняют суровый климат региона, большой размер территории республики и наличие нескольких изолированных энергосистем и энергорайонов. Ещё одна сложность — большое количество населённых пунктов с децентрализованным энергоснабжением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии продолжают восстанавливать сгоревшие из-за лесных пожаров опоры ЛЭП и запускать отопление на территории республики. Отопительный сезон начался в 24 районах из 36.