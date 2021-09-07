Петропавловск-Камчатский, 7 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. На берегу Халактырского озера местными жителями обнаружены трупы птиц. Видео активно распространилось в соцсетях. Специалисты ветеринарной службы выехали на место ЧП, взяли на исследования на наличие опасных инфекций тушки чаек и озвучили возможную версию их гибели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в краевом правительстве.

Чайка

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Анализы и результаты вскрытия будут готовы в течении недели. Пока же специалисты озвучили предварительную версию гибели чаек.

«В результате были выявлены 5 трупов чаек. Все птицы были разной степени разложения, что указывает на то, что они умерли в разное время. Берег, на котором это всё происходило, является подветренным, поэтому этих птиц туда, скорее всего, вынесло», — прокомментировал руководитель агентства по ветеринарии Камчатки Артем Никитин.

У трупов чаек при осмотре не выявлено признаков опасных болезней.

Ветеринары отметили, что повреждения у погибших птиц могли возникнуть при нападении на них других птиц или хищников.

«На берегу было отмечено большое скопление здоровых птиц, что указывает на то, что гибель чаек не связана с загрязнением воды», — сказал Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, для Госдумы было дело принципа принятие законов, связанных с защитой животных, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.