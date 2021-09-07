Омск, 7 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Омской области по состоянию на 7 сентября выявлено 75 952 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 378 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном министерстве здравоохранения.

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За сутки в Омской области выздоровели 402 ковид-пациента. За весь период пандемии коронавирус победили 55 530 омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в регионе выявили 380 носителей коронавируса, выздоровели 149 человек.