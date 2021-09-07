Томск, 7 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Томь» не сможет заявить новых игроков из-за запрета, наложенного Российским футбольным союзом (РФС). Об этом 7 сентября сообщает «Матч ТВ».

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Запрет будет действовать до конца трансферного окна. Он связан с долгами клуба перед РФС, который составляет около 8 млн руб.

Отмечается, что команда планировала усилиться тремя футболистами, но не успеет закрыть долг перед РФС до закрытия трансферного окна.

В настоящее время «Томь» занимает 14 место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), на счету команды 10 очков.