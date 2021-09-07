Москва, 7 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. За сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 17 425. Об этом 7 сентября сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Новые случаи выявлены во всех субъектах страны. Лидерами по суточному приросту стали Москва (1187 новых случаев заражения), Подмосковье (880) и Санкт-Петербург (626).

За сутки скончались от коронавирусной инфекции 795 человек. Выздоровели за этот же период 17 243 человека.