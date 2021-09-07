Москва, 7 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей Москвы (69%) выступают против переноса столицы в другой город. Хотят переноса 19% москвичей, приводит данные Исследовательский центр портала Superjob.ru.

Москва-Сити. Москва

Чаще желают переноса столицы в другой город мужчины, чем женщины — 27% против 12%. Также больше сторонников переноса у москвичей старше 45% (21%, меньше — среди молодежи до 24 лет (13%).

Главные аргументы противников изменения местоположения Москвы — «нужно создать города — экономические центры»; «людям не останется работы». Аргументы сторонников — «станет тише и спокойнее от огромного скопления автомобилей и людей»; «ресурсы в Москве истощены».

Опрос проведен 1−3 сентября 2021 года. Опрошены 1600 жителей Москвы старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, жители городов России хотели бы, чтобы столица была перенесена в их город. Чаще всего об этом мечтают в Омске.

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