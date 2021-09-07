Село Барятино, Калужская область, 7 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Калужской области состоялся VI экологический слёт школьников «Подари планете жизнь». В его рамках прошел День леса, организованный автономной некоммерческой организацией «Экологическая и патриотическая инициатива», сообщили 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Лес

Мероприятие прошло под эгидой национального проекта «Экология» на территории памятника природы регионального значения «Милятинское водохранилище». Его участниками стали команды школьных лесничеств из Дзержинского, Кировского, Мещовского, Куйбышевского и Медынского районов области. Для юных экологов была подготовлена насыщенная познавательно-развлекательная программа: экскурсия, в ходе которой они узнали много интересного о памятниках природы региона, познакомились с животным миром данной территории, изучили правила пожарной безопасности в лесах, разновидности грибов, болезни леса, а также приняли участие в викторине по раздельному сбору отходов.

Каждый участник Дня леса отправился домой с традиционной атрибутикой на память — футболкой, значком и буклетом об областных памятниках природы, а руководителям школьных лесничеств вручили наборы из семи сборников «Кадастровые и мониторинговые исследования биологического разнообразия в Калужской области».