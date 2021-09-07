Грозный, 7 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Чечне найден тайник с большим количеством гранатометов и другого вооружения. Его владельцы, скорее всего, спрятали боеприпасы в схроне несколько лет назад, сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.

Выстрел из гранатомета

По данным ведомства, тайник был обнаружен при выполнении служебно-боевых задач в Веденском районе совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ. Среди находившегося в схроне вооружения были в том числе противотанковые гранатомёты и реактивный пехотный огнемет «Шмель», а также выстрелы к ним. Помимо этого, преступники спрятали в тайнике свыше 700 патронов к стрелковому оружию различного калибра, ручные гранаты и взрывчатые вещества для изготовления СВУ.

Все найденное было уничтожено накладным зарядом на месте обнаружения сотрудниками группы разминирования Росгвардии.

Читайте также: В Чечне и Ингушетии обнаружили 20 тайников и шесть блиндажей боевиков