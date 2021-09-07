Мюнхен, Германия, 7 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Компания Smart (принадлежит Daimler и Geely) представила на автомобильной выставке IAA в Мюнхене (Германия) концепт-кар Concept #1. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Smart Smart Concept #1

Новинка стала прообразом первого серийного кроссовера марки Smart. Ожидается, что серийная модель появится к 2023 году.

Длина модели равна 4290 мм, ширина — 1910 мм, а высота составляет 1698 мм. Таким образом, по своим размерам Concept #1 похож на MINI Countryman.

Концептуальная модель получила узкую светодиодную оптику, а на место решетки радиатора установлена светящаяся панель. У автомобиля нет центральных стоек, а задние двери открываются против движения.

Ранее компания Audi представила концепт электрического лифтбэка Grandsphere, у которого задние двери открываются против движения автомобиля. Точно такое же решение есть у моделей Rolls-Royce.

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