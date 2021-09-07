Москва, 7 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. То, что частная собственность обязательно эффективнее государственной, уже было опровергнуто масштабными исследованиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал призывы глав Счетной палаты РФ Алексея Кудрина к сокращению доли государственного сектора в экономике России.

Forocoches.com Итоги приватизации

«Приватизация в России — это воровство. Поэтому, когда вам рассказывают про необходимость приватизации, то надо просто заменять красивый научный термин «приватизация» более простым и понятным термином «воровство». И все сразу встает на свои места. То, что частная собственность обязательно эффективнее государственной, еще в 1997 году было опровергнуто масштабными исследованиями, — сказал Делягин. — Сегодня мы видим, что самая эффективная нефтяная компания — с огромным государственным участием. Самые эффективные банки — государственные. Все дело в том, что государство может осуществлять долговременную стратегию, что очень важно в условиях нестабильности. Этого, однако, нельзя сказать про частного собственника, заинтересованного в извлечении прибыли сейчас».

Что касается того, что приватизация могла бы принести государству немалый доход, то Делягин призвал не забывать, что в российском бюджете «сейчас заморожено больше денег, чем вся его годовая доходная часть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин выступил со статьей, в которой привал сокращать участие государства в экономике в периоды посткризисного развития.