Киев, , 11:46 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации на переговорах по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович заявил, что беженцы из Афганистана в большинстве своём образованнее «среднего украинца».

Беженцы Афганистана в аэропорту Кабула (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

Об этом он сказал в интервью Ukrlife, фрагменты из которого 6 сентября публикуют украинские СМИ.

По его словам, власти Украины готовятся принимать беженцев из Афганистана.

«Первый лагерь из 5000 человек… расходы на это будет покрывать госбюджет Украины. Такое количество беженцев бюджет точно выдержит», — отметил он.

«Надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в зубах, это образованная публика, которая проработала с западной коалицией, знает языки, часто образованней, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет», — заявил Арестович.

Заявление советника офиса президента уже прокомментировал спикер Рады Дмитрий Разумков, который посоветовал Арестовичу поехать советником чего-то в «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Если они там более опытные, образованные… он может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен», — заявил спикер украинского парламента.

Офис президента заявление советника пока не комментировал.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Разумков критически оценил предложение Арестовича переименовать государство в «Русь-Украина», заявив, что «иногда лучше жевать, чем говорить».