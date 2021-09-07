Оренбург, 7 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Оренбурге часть школьников переведут на дистанционное обучение, но эта мера будет действовать только два дня и связана с выборами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Речь идет об изменении формата обучении в тех школах, где будут оборудованы избирательные участки. Напомним, выборы пройдут в течение трех дней (17−19 сентября), один их которых приходится на воскресенье.

Напомним, Оренбуржье в сентябре будет выбирать депутатов Госдумы, Законодательного собрания и органов местного самоуправления. С 17 по 19 сентября на территории Оренбургской области будет действовать 1683 постоянных и 17 временных избирательных участков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае власти приняли решение в дни выборов отменить занятия школах. Для детей предусмотрены экскурсии в музеи и День здоровья вместо уроков.