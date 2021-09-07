Вена, 7 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, посетивший Вену для участия в пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, встретился с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе 70-минуткой встречи представитель Южной Кореи призвал правительство Австрии сыграть важную роль в налаживании отношений между Сеулом и Пхеньяном.

Пак Бён Сок подчеркнул, что у Сеула нет цели «поглотить» Северную Корею, акцентировав внимание на том, что цель южнокорейского правительства заключается в процветании и мире на Корейском полуострове. Однако он также выразил опасения по поводу того, что КНДР, скорее всего, не сможет отказаться от ядерного оружия без гарантии сохранения режима.

В свою очередь, Соботка пообещал оказать поддержку в решении северокорейской проблемы, выразив сомнения относительно желания КНДР отказаться от ядерного оружия.