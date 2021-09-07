Киселёвск, Кемеровская область, 7 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выразил соболезнования родным и близким убитых школьниц. Он подчеркнул, что правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь.

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«Страшные новости из Киселёвска сегодня потрясли весь Кузбасс. Убиты 10-летние Настя Ф. и Ульяна Д. Подозреваемый в преступлении уже задержан, с ним работают правоохранители. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами. Правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь», — сказал Цивилёв.

Напомним, накануне утром, 6 сентября, школьницы ушли в школу и не вернулись. В последний раз их видели в магазине, где подозрительный мужчина покупал им сладости. Их тела были обнаружены сегодня, 7 сентября. Подозреваемый в убийстве девочек Виктор П. был задержан. Он уже признался, что изнасиловал и задушил детей.