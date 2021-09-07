Ярославль, 7 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров и руководитель управления ФАС России по Ярославской области Иван Паутов проведут совместный прием предпринимателей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат бизнес-омбудсмена.

Аппарат бизнес-омбудсмена ЯО Прием бизнесменов в прокуратуре

Совестный прием состоится 14 сентября, с 11 до 13 часов. Рассказать о своих проблемах смогут не только жители областного центра, но и бизнесмены из районов Ярославской области. Они примут участие во встрече через видеоконференцсвязь.

Прием будет проходить в здании прокуратуры Ярославской области на Некрасова, 5. В связи с сохранением непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой соблюдение масочного режима обязательно. Телефоны для предварительной записи: (4852) 78−56−02, 73−03−59.