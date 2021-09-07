Владимир, 7 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Осуждённый по делу компании «Ив Роше» блогер Алексей Навальный не смог оспорить решение Октябрьского районного суда Владимира, признавшего законными действия администрации исправительной колонии, из-за которых адвокаты не могли пронести в учреждение телефоны и ноутбуки. В ходе заседания 7 сентября Владимирский областной суд отклонил апелляционную жалобу блогера.

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«Решение Октябрьского районного суда Владимира […] оставить без изменения, апелляционную жалобу […] — без удовлетворения», — зачитал решение судья.

Рассмотрение жалобы проходило в отсутствии истца.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Навальный был приговорён к условному сроку по делу «Ив Роше». При этом блогер злостно нарушал режим условного заключения, и в итоге суд заменил ему приговор на реальный срок. Кроме того, Навальному был назначен штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

В июне осуждённого блогера перевели из больницы ИК-3 во Владимире в ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание.