Пенза, 7 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Пензе на стоянке площади Юбилейная 11 и 12 сентября пройдет ярмарка-презентация местных сельскохозяйственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Пензенской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Овощи

Аграрии представят жителям и гостям города овощи, фрукты и другую продукцию местных товаропроизводителей. Также на ярмарке можно будет приобрести саженцы плодово-ягодных культур, садовый и дачный инвентарь, спецодежду.

ИА REGNUM ранее сообщало, ярмарочный сезон откроется 11 сентября в Ульяновске на проспекте Гая в Железнодорожном районе.

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