Москва, , 11:36 — REGNUM Власти Пакистана и России наладили гармоничное сотрудничество в рамках расширенной «тройки» по ситуации в Афганистане. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Пакистана в Москве Шафкат Али Хан.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«У нас налажено отличное сотрудничество с Россией — это полная гармония в том, что касается общности интересов», — сказал он.

Посол добавил, что это произошло «благодаря позитивной эволюции двусторонних отношений на протяжении последних десятилетий».

«Завоеванное доверие позволяет нам теперь сотрудничать по Афганистану: если будет какой-то кризис, мы можем координироваться», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена процесс формирования правительства, если оно будет инклюзивным и «будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие этнические группы, не только пуштунов — это узбеки, хазарейцы, таджики».

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