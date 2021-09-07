В Пакистане рассказали о сотрудничестве с РФ по Афганистану
Москва, 7 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Власти Пакистана и России наладили гармоничное сотрудничество в рамках расширенной «тройки» по ситуации в Афганистане. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Пакистана в Москве Шафкат Али Хан.
Посол добавил, что это произошло «благодаря позитивной эволюции двусторонних отношений на протяжении последних десятилетий».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена процесс формирования правительства, если оно будет инклюзивным и «будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие этнические группы, не только пуштунов — это узбеки, хазарейцы, таджики».
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