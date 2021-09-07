Тбилиси, 7 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Правоохранители в Грузии в ходе масштабной спецоперации задержали группу лиц, обвиняемых в распространении наркотиков. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба МВД Грузии.

U.S. Coast Guard Конфискованные наркотики

Сообщается, что в Тбилиси, Лагодехи, Марнеули, Рустави и Батуми задержали 21 человека. Для выявления сети сотрудники полиции сделали серию контрольных закупок, которые скрытно записывали на видеокамеру. При обыске были обнаружены наркотические вещества в особо крупных размерах.

«Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном и особо крупном размере, незаконной продаже и попытке незаконной продажи наркотиков в составе группы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обвиняемым грозит тюремное заключение на сроки от восьми до 20 лет.

Стоит отметить, в парламенте Грузии рассматривается законопроект, который предусматривает ужесточение наказания для наркоторговцев. Депутаты предлагают увеличить сроки за преступления данного рода.