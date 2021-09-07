Якутск, 7 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В селе Майя Магино-Кангаласского района произошло ДТП с участием двух подростков. Школьники чудом не получили серьёзных травм после того, как с их мотоциклом столкнулся автомобиль «УАЗ», пишет 7 сентября ИА SAKHAPRESS.

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ДТП произошло 1 сентября, подростки ехали на линейку на мотоцикле. Они двигались по главной дороге, сбивший их автомобиль — выезжал со второстепенной и не уступил им. Школьники получили ушибы и ссадины, один из них ехал без шлема. Дети обратились за медицинской помощью. Только по счастливой случайности школьники не получили серьёзных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области 30 августа произошло смертельное ДТП с участием двух подростков. 17-летний водитель мотоцикла, предположительно, не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате аварии скончался 17-летний пассажир мотоцикла, водитель с травмами госпитализирован. Оба были без защитных шлемов.