Симферополь, 7 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе региона 7 сентября. Сутками ранее, 6 сентября, сообщалось о 244 случаях заражения коронавирусом.

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За последние сутки выздоровевшими после СOVID-19 признаны 279 пациентов. Зарегистрировано 15 новых летальных исходов среди крымчан с коронавирусом.

Всего на 7 сентября на территории Крыма подтверждено 72 863 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 62 368 человек. Скончались от ковида 2 294 человека. В настоящее время в больницах Крыма с коронавирусом и пневмонией находятся 2 564 пациента, дома лечатся 4 843 человека.