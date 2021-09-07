Анкара, , 11:35 — REGNUM Факт того, что Турция приобрела у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, должны принять Соединенные Штаты. Об этом 7 сентября рассказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

«США должны принять, что это (приобретение у России ЗРС С-400) завершенная сделка», — сказал он, отвечая на вопрос о кризисе в отношениях между Турцией и США из-за приобретения Анкарой у Москвы названных ракетных систем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Турции не получали приглашения от радикального движения «Талибан» (организация, детальность которой запрещена в РФ) на мероприятие, посвященное объявлению состава нового правительства Афганистана.