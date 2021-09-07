Чита, 7 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, который летом 2021 г. пережил три волны поводка, 976 домов признаны полностью непригодными для проживания. В части из них невозможно будет находиться в минусовые температуры. Об этом на совещании по ликвидации последствий паводков сообщили главы муниципальных образований. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Наводнение

Губернатор Александр Осипов призвал своего аместителя Алексея Кошелева и региональное министерство строительства срочно предложить варианты решения вопроса.

«Сейчас нужно срочно изучать опыт других регионов прошлых лет. Рассматривать возможность поставки готовых домокомплектов, договариваться с компаниями, выходить на самые разные фирмы в разных регионах.

Представьте мне перечень заводов, которые производят домокомплекты, кто из них отказывается и по каким причинам, с кем вели переговоры. Это делаем в сжатые сроки, затем будем принимать решение о расселении»,— заявил глава региона.

Также руководители районных администраций сообщили о том, что некоторые жители до сих пор не получили подтверждение признания своего жилья аварийным.

«Уже сентябрь, а некоторые забайкальцы не понимают, каким образом будут развиваться события, это недопустимо. Вся информация по социальным выплатам, по домам, должна уже была давно быть доступна по каждому пострадавшему. Такие указания я давал уже давно, в течение двух суток это требуется завершить», — резюмировал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

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