Астрахань, 7 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Астраханской области 7 сентября подтверждено 286 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 54 тыс. 595 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 950 человек.

За весь период 1507 человек скончались. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.