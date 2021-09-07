Берлин, 7 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Месяцы или даже годы могут уйти на то, чтобы восстановить пострадавшие от июльского наводнения регионы Германии. Об этом немецкий канцлер Ангела Меркель заявила 7 сентября на последнем пленарном заседании бундестага текущего созыва.

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«На восстановление уйдут месяцы, годы. Нам понадобится выдержка», — сказала Меркель.

По её словам, бедствие, к которому привели аномальные ливни, говорит о важности борьбы с климатическими изменениями.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины июля в западных и юго-западных районах Германии шли сильные ливни, вызвавшие разрушительное наводнение. Погибли более ста человек, большое количество людей пропало без вести.

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