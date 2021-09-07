Нязепетровск, Челябинская область, 7 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Челябинской области жителя Нязепетровска осудили за сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Нет наркотикам!

Ранее этот гражданин был судим за тяжкие преступления. Установлено, что наркотики он сбывал в марте и апреле 2020 года наконец был задержан силовиками. У него дома нашли вещество для личного употребления.

Суд назначил рецидивисту 11 лет колонии. Отбывать их ему придётся в колонии особого режима.