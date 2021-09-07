Москва, 7 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM начались презентация и круглый стол о соучастии Финляндии Маннергейма в гитлеровской блокаде Ленинграда и гитлеровском геноциде нашего народа.

Иван Шилов ИА REGNUM Круглый стол о соучастии Финляндии Маннергейма в гитлеровской блокаде Ленинграда и гитлеровском геноциде нашего народа

Роль Маннергейма в блокаде Ленинграда и других эпизодах советско-финской истории обсудят:

— автор монографии, заведующий кафедрой истории Нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, профессор, доктор исторических наук Владимир Барышников;

— главный редактор информационного агентства REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров;

— соиздатель книги, гендиректор Института внешнеполитических исследований и инициатив, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова;

историк, директор научно-просветительского проекта «Цифровая история» Егор Яковлев;

— историк, директор Института истории, политических и социальных наук Сергей Веригин;

— историк, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин

и другие.

Приглашаем присоединиться к просмотру.