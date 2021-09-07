Уфа, , 11:33 — REGNUM Указ о совершенствовании деятельности государственных органов Башкирии подписал глава республики Радий Хабиров. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Радий Хабиров Pravitelstvorb.ru

Согласно документу, общую численность гражданских служащих полномочного представительства Башкирии при президенте РФ уменьшат не менее чем на 10%. Для содействия работе министерств и ведомств Башкирии в Москве образован аппарат по обеспечению работы органов госвласти республики в пределах установленной предельной численности сотрудников в полномочного представительства региона при президенте РФ. Отмечается, что сотрудники аппарата будут заниматься материально-техническим обеспечением, вести бюджетный учёт, формировать налоговую и бухгалтерскую отчётности полпредства Башкирии при президенте РФ.

Кроме этого, государственный комитет Башкирии по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности был переименован в министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии.

«С учётом принятых решений администрация и управление делами главы Башкирии должны утвердить положение об аппарате по обеспечению деятельности органов государственной власти Башкирии в Москве. Правительство Башкирии в свою очередь должно представить на утверждение изменения в распределение внутренних обязанностей», — говорится в сообщении пресс-службы.

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